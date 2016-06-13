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货币新闻 | 2016年 6月 13日 星期一 23:04 BJT

USDA报告：6月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 06/09/2016    06/02/2016    06/02/2016  06/11/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       363,803       391,207       390,185       387,387
    燕麦 　        100             0             0             0
    大麦         1,891             0             0         1,187
    玉米     1,696,990     1,067,586     1,067,513     1,107,939
    高粱       195,026        66,030        65,884         9,501
    大豆   　  136,506        98,378        98,378       226,736
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦       577,253        538,251
    燕麦           100              0
    大麦         1,891          1,985
    玉米    31,178,916     33,770,820
    高粱     7,354,398      7,425,859
    大豆    43,654,953     47,411,809
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 刘静；审校 母红)

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