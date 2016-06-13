USDA报告：6月9日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透6月13日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 06/09/2016 06/02/2016 06/02/2016 06/11/2015 初值 修正值 前值 小麦 363,803 391,207 390,185 387,387 燕麦 100 0 0 0 大麦 1,891 0 0 1,187 玉米 1,696,990 1,067,586 1,067,513 1,107,939 高粱 195,026 66,030 65,884 9,501 大豆 136,506 98,378 98,378 226,736 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 577,253 538,251 燕麦 100 0 大麦 1,891 1,985 玉米 31,178,916 33,770,820 高粱 7,354,398 7,425,859 大豆 43,654,953 47,411,809 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 刘静；审校 母红)