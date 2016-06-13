日韩经济指标预测--6月14日-6月21日****

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月14日(二) 0430 日本工业生产修正值 4月 -- +0.3% 产能利用率指数(较前月) -- +3.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -5.7% 进口物价(较上年同期) -- -7.2% 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 6月15日(三) -- 韩国贸易收支(亿美元) 5月修正值 -- 顺差71 出口(较上年同期) -- -6.0% 进口 -- -9.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,939 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超978 6月16日(四) -- 日本央行利率决议 -- 负0.1% 负0.1% 日本央行基础货币目标(万亿日圆) -- 80.00 80.00 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布 6月20日当周 6月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- -3.1% (较前月) -- +0.2% 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -- -10.1% 进口(较上年同期) -- -23.3% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差8,235 6月20日(一) 2300 日本路透短观制造业信心指数 6月 -- 正2 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布。(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)