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市场报道 | 2016年 6月 14日 星期二 08:11 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月14日-6月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值         

    6月13日当周
    
    6月14日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数        5月          --         93.6
    1230 美国进口物价(较前月)                        5月        +0.7%       +0.3%
             出口物价(较前月)                                   +0.3%       +0.5%
    1230 美国零售销售(较前月)                        5月        +0.3%       +1.3%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.4%       +0.8%
    1400 美国企业库存(较前月)                        4月        +0.2%       +0.4%
    
    6月15日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周          --        520.4
                购房贷款申请指数                                  --        249.9
                抵押贷款再融资指数                                --      2,070.8
                30年期抵押贷款利率                                --        3.83%    
    1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数              6月       负4.00      负9.02
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月        -0.1%        持平
                                        (较前月)                +0.3%       +0.2%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +1.0%       +0.9%
                               (较前月)                         +0.1%       +0.1%
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.9%
                                      (较前月)                    --        +0.3%
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    4月        +0.6%       -0.9%
    1315 美国工业生产(较前月)                        5月        -0.2%       +0.7%
             产能利用率                                         75.2%       75.4%
             制造业产出(较前月)                                  持平       +0.3%
    1800 美联储联邦基金利率                                 0.25%-0.50%    0.25%-0.50%  
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  4月          --    净流出983
             外国购买美国公债(亿美元)                             --    净买入236
    
    6月16日(四)
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月        +0.3%       +0.4%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.1%       +1.1%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.2%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.2%       +2.1%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        +0.2%
    1230 美国经常帐收支(亿美元)                    第一季   赤字1,250   赤字1,253
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           6月11日当周      27.0        26.4
                 四周均值(万人)                                   --        26.95
                 续请失业金人数(万人)            6月4日当周     212.0       209.5    
    1230 美国费城联邦储备银行制造业指数              6月          --        负1.8
    1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        6月          59           58  
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 5月          --        +0.3%
    
    6月17日(五)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                      5月        115.0       113.0
             建筑许可(较前月)                                     --        +4.9%
             房屋开工年率(万户)                                 115.0       117.2 
             房屋开工(较前月)                                     --        +6.6%
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月        +0.5%       +0.3%
                                  (较上年同期)                  +1.6%       +1.7%
               央行核心CPI(较前月)                              +0.3%       +0.2%
                          (较上年同期)                          +2.1%       +2.2%
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                4月          --        -1.0%
    
    6月21日(二)
    暂无重要经济数据公布    
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 孙国玉；审校 于春红)

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