美国与加拿大经济指标预测--6月14日-6月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月14日(二) 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数 5月 -- 93.6 1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.7% +0.3% 出口物价(较前月) +0.3% +0.5% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +1.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.4% 6月15日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 520.4 购房贷款申请指数 -- 249.9 抵押贷款再融资指数 -- 2,070.8 30年期抵押贷款利率 -- 3.83% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负4.00 负9.02 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月 -0.1% 持平 (较前月) +0.3% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.0% +0.9% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +0.6% -0.9% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 -0.2% +0.7% 产能利用率 75.2% 75.4% 制造业产出(较前月) 持平 +0.3% 1800 美联储联邦基金利率 0.25%-0.50% 0.25%-0.50% 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 4月 -- 净流出983 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入236 6月16日(四) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.1% +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.2% +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第一季 赤字1,250 赤字1,253 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月11日当周 27.0 26.4 四周均值(万人) -- 26.95 续请失业金人数(万人) 6月4日当周 212.0 209.5 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负1.8 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 59 58 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3% 6月17日(五) 1230 美国建筑许可年率(万户) 5月 115.0 113.0 建筑许可(较前月) -- +4.9% 房屋开工年率(万户) 115.0 117.2 房屋开工(较前月) -- +6.6% 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.7% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +2.1% +2.2% 6月20日当周 6月20日(一) 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 -- -1.0% 6月21日(二) 暂无重要经济数据公布 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 于春红)