澳新经济指标预测--6月14日-6月21日****

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月13日当周 6月14日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第一季 盈余10.50 赤字26.14 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至3月31日 赤字74.8 赤字77.1 6月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +8.5% 0300 新西兰公债海外持有比例 5月 -- 63.2% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.9% (较上年同期) +2.6% +2.3% 6月16日(四) 0130 澳洲新车销售 5月 -- +2.2% 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1.50 增加1.08 全职就业人数(万人) -- 减少0.93 就业参与率 64.9% 64.8% 失业率 5.7% 5.7% 6月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月20日当周 6月20日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月21日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 -- +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 戴素萍)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)