《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 75.45 -0.47 -0.62 2450108 京东 20.99 -0.07 -0.33 9724659 新浪 50.91 -1.32 -2.53 957818 搜狐 38.98 -0.73 -1.84 252543 网易 163.21 +1.23 +0.76 1190440 百度 163.55 -0.73 -0.44 3784355 台湾 台湾积体电路 25.63 -0.23 -0.89 2183220 联电 1.96 +0.01 +0.51 301718 日月光 5.49 -0.08 -1.44 276664 矽品精密 7.80 -0.22 -2.74 298950 和信超媒体 2.60 +0.00 +0.00 2820 友达 2.72 -0.05 -1.81 69292 中华电信 34.65 -0.24 -0.69 45497 台湾国际航电 42.43 -0.08 -0.19 788545 香港 中国移动 55.70 -1.17 -2.06 282012 中国联通 10.50 -0.38 -3.49 149058 中国电信 43.81 -1.30 -2.88 18433 中芯国际 4.04 -0.13 -3.12 26715 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 95 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 龚芳)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)