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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          75.45    -0.47    -0.62   2450108
    京东                20.99    -0.07    -0.33   9724659
    新浪              50.91    -1.32    -2.53    957818
    搜狐              38.98    -0.73    -1.84    252543
    网易             163.21    +1.23    +0.76   1190440
    百度             163.55    -0.73    -0.44   3784355
    
    台湾
    台湾积体电路       25.63    -0.23    -0.89   2183220
    联电                1.96    +0.01    +0.51    301718
    日月光              5.49    -0.08    -1.44    276664
    矽品精密           7.80    -0.22    -2.74    298950
    和信超媒体         2.60    +0.00    +0.00      2820
    友达                2.72    -0.05    -1.81     69292
    中华电信           34.65    -0.24    -0.69     45497
    台湾国际航电      42.43    -0.08    -0.19    788545
    
    香港
    中国移动           55.70    -1.17    -2.06    282012
    中国联通           10.50    -0.38    -3.49    149058
    中国电信           43.81    -1.30    -2.88     18433
    中芯国际            4.04    -0.13    -3.12     26715
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        95
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 龚芳)

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