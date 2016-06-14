路透基点：香港上市公司高银金融筹措到32亿港元过桥贷款--TRLPC

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，永隆银行为香港上市的高银金融(集团)有限公司预先安排了31.92亿港元(4.11亿美元)的一年期过桥贷款，用于位于香港的一个住宅项目。
据一名消息人士称，永隆银行正在为这笔过桥贷款组建银团。
高银金融通过旗下金鋑有限公司(Gold Topmont)以63.8122亿港元的价格中标位于九龙何文田(Ho Man Tin)的上述住宅用地。该地块占地面积约为9,074平方米，最低和最高可开发楼面面积分别为32,667平方米和54,444平方米。
高银金融是一家以保理、名酒和房地产为三大主营业务的投资控股公司。(完) (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
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