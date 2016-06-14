金砖国家：6月13日股汇市收盘纵览

路透6月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月 13日(周一)走势纵览。 MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.74%，报809.46点。 中国股市：沪综指收挫3.2%创三个半月最大单日跌幅，利空因素叠加大盘承压 中国汇市：人民币放量大幅收贬，受端午假期国际美元强势拖累 香港股市：收低2.5%，遭遇四个月来最大跌幅 ============================================================================ 巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.48%，报49,660.790点。 巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4857/67，上日收报3.4290/10。 ============================================================================ 南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.27%，报46,431.51点；大盘综合指数 收盘下跌1. 25%，报52,511.52点。股市交易商称，在英国6月23日举行退欧公投前市场不确定性加剧，投资者质疑欧盟的 稳定性。油价和金属价格下跌打压大宗商品相关个股。 南非汇市：兰特兑美元升逾1%，但反弹可能短暂 ========================================================================= 印度股市：连续第三个交易日收低，追随全球股市跌势，因市场再度担忧英国6月23日退欧公投的影响， 且多家主要央行即将举行会议。BSE指数 收盘下跌0.9%，报26,396.77点；NSE指数 收盘下跌0. 73%，报8,110.6点。 印度汇市：卢比兑美元 跌至逾一周低点，收报67.13/67.14，上日收报66.76/66.77。 ============================================================================ 俄罗斯股汇市：逢假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.38%，报477.1点。(完) (编译 于春红; 审校 王兴亚)