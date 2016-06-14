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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 08:05 BJT

金砖国家：6月13日股汇市收盘纵览

路透6月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月
13日(周一)走势纵览。  
 
    MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.74%，报809.46点。

    中国股市：沪综指收挫3.2%创三个半月最大单日跌幅，利空因素叠加大盘承压     
 
    
    中国汇市：人民币放量大幅收贬，受端午假期国际美元强势拖累  
    
    香港股市：收低2.5%，遭遇四个月来最大跌幅  
    
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    巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.48%，报49,660.790点。

    巴西汇市：雷亚尔兑美元  收报3.4857/67，上日收报3.4290/10。
    
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    南非股市：指标Top-40指数 收盘下跌1.27%，报46,431.51点；大盘综合指数 收盘下跌1.
25%，报52,511.52点。股市交易商称，在英国6月23日举行退欧公投前市场不确定性加剧，投资者质疑欧盟的
稳定性。油价和金属价格下跌打压大宗商品相关个股。  
    
    南非汇市：兰特兑美元升逾1%，但反弹可能短暂  
    
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    印度股市：连续第三个交易日收低，追随全球股市跌势，因市场再度担忧英国6月23日退欧公投的影响，
且多家主要央行即将举行会议。BSE指数 收盘下跌0.9%，报26,396.77点；NSE指数 收盘下跌0.
73%，报8,110.6点。  
    
    印度汇市：卢比兑美元  跌至逾一周低点，收报67.13/67.14，上日收报66.76/66.77。

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    俄罗斯股汇市：逢假期休市。MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.38%，报477.1点。(完)
    

 (编译 于春红; 审校 王兴亚)

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