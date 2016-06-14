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市场报道 | 2016年 6月 14日 星期二 08:15 BJT

****欧洲经济指标预测--6月14日-6月21日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    6月13日当周
    
    6月14日(二)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                5月           --       +0.3%
                            (较上年同期)                          --       -2.4%
    0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)      5月终值         +0.3%      +0.3%
                                 (较上年同期)                   -0.3%      -0.3%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 +0.3%      +0.3%
                                      (较上年同期)              -0.3%      -0.3%
    0830 英国CPI(较前月)                            5月         +0.3%      +0.1%
                (较上年同期)                                    +0.4%      +0.3%
             核心CPI(较前月)                                    +0.2%       持平
                    (较上年同期)                                +1.3%      +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          +0.3%      +0.1%
                           (较上年同期)                         +1.4%      +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.1%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    5月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                  +0.9%      +0.9%
                                  (较上年同期)                  -5.1%      -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                  +0.3%      +0.4%
                                  (较上年同期)                  -0.5%      -0.7%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)              +0.1%      +0.2%
                                      (较上年同期)              +0.6%      +0.5%
    0900 欧元区就业人口(较前季)                    第一季         --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       +1.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     4月         +0.8%      -0.8%
                       (较上年同期)                             +1.4%      +0.2%
    
    6月15日(三)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   5月终值         +0.3%      +0.1%
                                 (较上年同期)                    持平      -0.1%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   5月          持平    减少2.4
             按ILO标准计算的失业率            截至4月的三个月    5.1%       5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +1.7%      +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.1%      +2.1%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       4月           --     顺差286
    
    6月16日(四)
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间             第二季           --  负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                       5月         +0.2%      +1.3%
                     (较上年同期)                               +3.9%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                         +0.3%      +1.5%
                               (较上年同期)                     +3.8%      +4.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值         +0.3%       持平
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                       +0.2%       持平
                                 (较上年同期)                   +0.8%      +0.7%
    1100 英国央行利率决定                           6月         0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果        6月         0-9-0      0-9-0
                                                                (升息-不变-降息)
    
    6月17日(五)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           4月           --     盈余323
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余273
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --         218
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               4月           --   顺差13.31
               对全球贸易收支                                     --   顺差53.65
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第一季          --      +1.3%
               薪资(较上年同期)                                    --      +1.5%
    
    6月20日当周
    
    6月20日(一)
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)            5月           --       +0.1%
                                (较上年同期)                      --       -3.1%
    
    6月21日(二)
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                       5月           --   顺差25.04
    0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           5月           --       65.82
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                      --      -23.88
    0900 德国ZEW经济景气指数                        6月           --       正6.4
                    现况指数                                      --      正53.1
    (完) 
    
      
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