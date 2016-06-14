中国货币市场：宽松态势未改主要回购利率小降，短期预期继续平稳

路透上海6月14日 - 中国银行间市场周二资金宽松态势未改，隔夜和七天期回购加权利 率小降。交易员称，在面临英国可能脱欧和美联储加息等不确定因素下，预计中国央行会更 加注重境内流动性的稳定，短期之内忧虑不大。 中国央行公开市场今日进行了750亿元人民币的七天期逆回购，利率持平于2.25%；单日 净投放250亿元。 上海一券商交易员表示，今日资金供给充裕，“感觉这个6月应该会过得比较轻松，估 计妈妈(中国央行)最近都有所准备。” 不到10天后，英国将公投决定是否退出欧盟；美联储亦将在周二和周三召开政策会议， 市场人士静候联储何时可能考虑采取利率行动时机的线索。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9741 1.9760 -0.19 七天 2.2617 2.2904 -2.87 14天 2.5867 2.5626 +2.41 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.3650 2.4350 -7.00 七天 2.3600 2.3000 +6.00 14天 2.2550 2.0250 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3200 2.3500 -3.00 14天 2.6000 2.5800 +2.00 Shibor 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.3410 2.3420 -0.10 三个月 2.9508 2.9476 +0.32 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)