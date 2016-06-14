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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 11:38 BJT

中国货币市场：宽松态势未改主要回购利率小降，短期预期继续平稳

路透上海6月14日 - 中国银行间市场周二资金宽松态势未改，隔夜和七天期回购加权利
率小降。交易员称，在面临英国可能脱欧和美联储加息等不确定因素下，预计中国央行会更
加注重境内流动性的稳定，短期之内忧虑不大。
    
    中国央行公开市场今日进行了750亿元人民币的七天期逆回购，利率持平于2.25%；单日
净投放250亿元。 
    
    上海一券商交易员表示，今日资金供给充裕，“感觉这个6月应该会过得比较轻松，估
计妈妈(中国央行)最近都有所准备。”
    
    不到10天后，英国将公投决定是否退出欧盟；美联储亦将在周二和周三召开政策会议，
市场人士静候联储何时可能考虑采取利率行动时机的线索。    
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
       北京时间11:32            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9741     1.9760      -0.19
         七天      2.2617     2.2904      -2.87
         14天     2.5867     2.5626      +2.41
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.3650     2.4350      -7.00
         七天     2.3600     2.3000      +6.00
         14天    2.2550     2.0250     +23.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0000     2.0000      +0.00
         七天   2.3200     2.3500      -3.00
         14天  2.6000     2.5800      +2.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0000     2.0000      +0.00
         七天       2.3410     2.3420      -0.10
         三个月     2.9508     2.9476      +0.32
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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