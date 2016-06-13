《中国已公布新股发行上市日程表》--6月14日

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 6/15 深 盛 讯 达 300518 2,334 *22.22 *22.68 广发证券 6/17 6/16 深 海波重科 300517 2,560 -- -- 长江证券 6/20 6/16 沪 合诚股份 732909 2,500 -- -- 民生证券 6/20 6/17 沪 哈森股份 732958 5,436 -- -- 长江证券 6/21 6/20 深 洪汇新材 002802 2,700 -- -- 东兴证券 6/22 6/21 沪 新 宏 泰 732016 3,705 -- -- 东海证券 6/23 6/22 沪 玲珑轮胎 780966 20,000 -- -- 安信证券 6/24 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *6/15 沪 小康股份 14,250 5.81 18.19 中信建投 -- 深 新光药业 2,000 12.20 8.26 太 平 洋 -- 深 微光股份 1,472 19.51 15.24 西南证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)