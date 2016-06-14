《中国报摘》--中国证券报6月14日

--汽车工业协会数据显示，5月中国汽车销售209.17万辆，同比增长9.75%。SUV高速增长继续成为车市增长的稳定器，新能源汽车延续高增长态势。

--中联重科 发布回购股票预案，回购价格不超过5.21元人民币/股，回购总金额不超过10亿元，回购股份将予以注销。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)