《中国报摘》--中国证券报6月14日

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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* 头版头条:
--中国国家主席习近平会见德国总理默克尔时表示，将促进中欧经贸关系健康发展，推动各方加强宏观经济政策协调，维护国际市场稳定。
* 其他:
--汽车工业协会数据显示，5月中国汽车销售209.17万辆，同比增长9.75%。SUV高速增长继续成为车市增长的稳定器，新能源汽车延续高增长态势。
--中联重科 发布回购股票预案，回购价格不超过5.21元人民币/股，回购总金额不超过10亿元，回购股份将予以注销。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
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OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选