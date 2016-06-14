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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--6月14日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

6月14日（周二）

*--9:30 国家发改委就宏观经济运行举行新闻发布会。

*--IMF新闻发布会，介绍与中国进行的2016年度第四条经济政策磋商情况。

--2016不良资产证券化研讨会在北京举行。

--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。

=============================近期重要政经日程==========================

6月18日（周六）

--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。

6月26日（周日）

--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮; 审校 张喜良)

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