《中国重要政经日程》--6月14日-9月5日

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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=============================今日重要政经日程==========================
6月14日（周二）
*--9:30 国家发改委就宏观经济运行举行新闻发布会。
*--IMF新闻发布会，介绍与中国进行的2016年度第四条经济政策磋商情况。
--2016不良资产证券化研讨会在北京举行。
--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。
=============================近期重要政经日程==========================
6月18日（周六）
--中国宏观经济论坛十周年庆典在北京召开。
6月26日（周日）
--世界经济论坛夏季年会将于中国天津举行，至28日。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
9月4日（周日）
--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李铮; 审校 张喜良)
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