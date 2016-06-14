《中国报摘》--其他报纸重要消息6月14日

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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**上海证券报**
--目前中国房地产市场冷热不均的现象加重，各地政策松紧不一、难以统一，大多数三、四线城市出台各种去库存政策，但效果不甚理想；而华东、华南部分热点一、二线城市楼市却持续火热，地王频出，这些热点城市或将面临限购升级，或将重启限购政策。
**证券时报**
--据统计，5月27日至6月13日，共有46家新三板挂牌公司发布上市辅导公告，加入首次公开发行(IPO)排队大军。
--进入6月“地王潮”在各地继续上演，周一(13日)滨江集团 联手平安不动产，以48.3亿元人民币在杭州拿地，再次刷新区域地价新高。
**人民日报**
--国土资源部2015年全国油气资源评价成果显示，与2007年评价成果相比，石油地质与可采资源量分别增加64%和42%，天然气地质与可采资源量分别增加158%和127%。
**金融时报**
--中国保险资产管理业协会最新数据显示，5月五家保险资产管理公司共注册各类资产管理产品六项，合计注册规模71亿元，创下今年以来最低纪录。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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