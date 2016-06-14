《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月14日

*工商时报：

--行政院长林全指出，2025年非核家园是建立在不缺电前提下，非核〞是有方法、有路径图〞在做。他说，未来备转容量维持在7%，供电大致没有问题，原本核一、二厂机组是考虑作应付尖峰负载的需求，离峰时不用，但如今须符合三前提才会启用。

--国发会主委陈添枝坦言，当前景气状况不佳，随着部分数字好转，预期下半年景气会比上半年好。他也分析，台湾景气在全球排名属〞后段班〞，应进行产业体质改善，国发会也提出三大目标，包括产业创新转型基金、国家级投资贸易公司、青年创新创业基金。

--网路投保风起云涌，银保通路对此已全面严阵以待，恐因被网路投保取代而导致与保单有关的财管收入大缩水，银行高层指出，银保通路若不及早因应，网路投保在未来一至三年内，至少影响银保业务量减少一成以上，长期更不仅止于此。

*经济日报：

--行政院长林全针对如何提振资本市场量能开出四药方，包括检讨补充保费制度、提振经济、不推造成市场不确定性的税制改革，及带动更多创新产业上市柜增加动能等。

--美光 无法如预期收购华亚科 消息传出之后，原本预计贷款800亿台币给美光进行收购华亚科股权的银行团昨日透露，美光原订5月底要与银行团签订联贷的合约也未如期落实，让银行团觉得〞不太对劲〞。

--中共福建省委常委、政法委书记陈冬表示，今年是平潭国际旅游岛元年，台湾在旅游观光经验丰富，有优势，未来将全面打造经济文化对接，社会交流发展，让两岸共建国际旅游岛。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。