韩国已公布经济指标--2016/6/14

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% @-r +0.7% @-r 7月25日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +0.8% +1.0% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 -1.3% @ -1.3% @-r 6月29日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.8% @ 6月14日 -- 贸易收支(亿美元) 5月 顺差71 p 顺差88 r 6月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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