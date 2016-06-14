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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 08:34 BJT

《香港报摘》--经济日报6月14日

**头版头条**

--英国脱欧公投阴霾密布，最新民调结果显示脱欧阵营支持度明显占优，触发亚太区大规模资金避难，中国内地及日本股市昨急挫逾3%，港股恒生指数 泻529点，汇丰 等国际金融股首当其冲。

**其他**

--对于出售九仓电讯的可能性，九仓 发言人回应称，集团对通讯及媒体业务进行策略性检讨，目的是评估不同的方案以提升业务表现，是次策略性检讨仍在进行中，现阶段不便置评。

--港铁 与21家来自亚洲、澳洲、中东、欧洲和北美洲的主要银行和金融机构，签署250亿港元的银团贷款协议，有关贷款将作一般企业用途。

--嘉年华国际 公布与配售代理签订配售协议，按每股0.95港元配售最多7.25亿股新股，占公司已发行股本4.87%。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。（完）

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)

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