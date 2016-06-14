国际油市：原油期货下跌，市场担心全球经济增长及英国可能退欧

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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隔夜美元走强也影响到油市；与此同时，对于本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果的不确定性亦牵制多头。
英国公投若是决定脱离欧盟，可能令欧洲再陷衰退，对全球经济造成更大压力。
对中国经济增长的忧虑也重压市场信心，那足以抵销美国政府周一对页岩油产出预估等偏多信号的效应。美国政府周一预估，7月页岩油产量料连续七个月下降。
石油输出国组织(OPEC)预计，今年下半年全球油市将更加平衡，因尼日利亚和加拿大供应中断帮助加速缓解供应过剩局面。 (完)
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(编译 孙国玉/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。