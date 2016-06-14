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市场报道 | 2016年 6月 14日 星期二 09:36 BJT

国际油市：原油期货下跌，市场担心全球经济增长及英国可能退欧

隔夜美元走强也影响到油市；与此同时，对于本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果的不确定性亦牵制多头。

英国公投若是决定脱离欧盟，可能令欧洲再陷衰退，对全球经济造成更大压力。

对中国经济增长的忧虑也重压市场信心，那足以抵销美国政府周一对页岩油产出预估等偏多信号的效应。美国政府周一预估，7月页岩油产量料连续七个月下降。

石油输出国组织(OPEC)预计，今年下半年全球油市将更加平衡，因尼日利亚和加拿大供应中断帮助加速缓解供应过剩局面。 (完)

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(编译 孙国玉/张若琪 审校 龚芳/戴素萍)

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