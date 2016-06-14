企业并购：中国三峡集团将买下黑石持有的德国风电场Meerwind权益

路透伦敦6月13日 - 有关公司周一表示，中国长江三峡集团(China Three Gorges) 将向美国黑石公司(Blackstone) 购买德国海上风电场Meerwind权益。

出售交易的条款尚未披露，不过有知情人士告诉路透，预计估值在16亿欧元(18亿美元)左右。

这项交易在德国总理梅克尔访问中国期间签署，已获德国政府批准，尽管中国收购一系列德国企业引起越来越多的争议。

三峡集团经营全球最大的水电站项目--长江三峡工程，但目前不得不面对国内水电市场日益饱和的局面。该集团将买下黑石持有的海上风电合资企业WindMW GmbH的多数权益。WindMW GmbH拥有Meerwind，后者位于北海，装机容量为288兆瓦，是德国最大的海上风电场之一。

路透在上周五曾报导三峡集团接近达成协议。

公司声明称，协议于周一签署，梅克尔以及中国国务院总理李克强出席了签署仪式。

WindMW的总部在不来梅，黑石持有其80%股权，其余股份为德国风力项目开发商Windland Energieerzeugung持有。

黑石方面的财务顾问为Jefferies, PJT Partners以及美银美林。(完)