《香港报摘》--信报6月14日

**头版头条**

--英国脱欧危机升温，祸延至亚太区股市，港股爆发小股灾，恒生指数 急挫529点或2.5%，为超过四个月以来最大单日跌幅，单日成交金额655亿港元，总市值较上周五劲缩逾5,230亿港元。

**其他**

--财经事务及库务局局长陈家强称，即使英国最终脱欧，对香港经济的影响较小，对国际外汇市场影响最大。

--中银香港 证实近日发现面值50港元的怀疑伪钞，该行已按既定程序转交警方商业罪案调查科跟进，呼吁客户如对所持有的钞票有怀疑，可向该行查询，或直接交由警方处理。

--彭博引述渣打 内部通告指出，行政总裁温拓思近月发现有个别高级经理涉嫌无视法规，包括利益冲突、与同事之间存在金融交易以至滥报开支等，蔑视操守以谋私利；他已安排集团总顾问David Fein，并由FBI、苏格兰场以至香港警方等招揽调查员，扩大渣打内部调查队。（完）

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