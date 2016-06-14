英国经济：退欧公投临近，过去三个月企业雇主放缓招聘速度--万宝盛华

路透伦敦6月14日 - 招聘机构万宝盛华(ManpowerGroup) 的调查显示，英国在欧洲的前途令市场焦虑，拖累了英国企业雇主上季的招聘计划；该机构并警告称，如果英国退欧，将面临严重的技术人员短缺。

万宝盛华季度就业调查显示，过去三个月英国雇主增聘员工，不过增速连续第二季放缓。

该机构将招聘速度放缓与退欧公投的不确定性联系起来，并警告如果英国退欧，那么雇主选择员工的余地将减小。

“如果英国脱离欧盟，那么更难吸引聪明能干的优秀员工了，”ManpowerGroup Solutions主管James Hick称。

“这意味着，这些人前往英国将面临更多繁琐手续，且薪资没有竞争力，尤其是如果英镑贬值的话，包括英央行在内的许多机构已对英镑贬值发出过警告。”

万宝盛华补充称，如果英国退欧，对建筑企业“尤其不利”；该行业已面临技术工人短缺的困境。

万宝盛华的调查涵盖2,110家企业。(完)