中国个股：西王食品拟斥资约7.3亿美元收购加拿大运动及减肥食品商Kerr

路透上海6月14日 - 中国西王食品股份有限公司 周一晚公告称，拟收购加拿大运动营养品及减肥食品生产商Kerr investment holding Corp.全部股权，基准购买价款7.3亿美元，从而为公司找到一个新的利润增长点。

公告显示，此次收购，将分数年完成。首次交割时，西王食品将获得Kerr公司80%股权，对价为5.84亿美元，但该对价会根据交割日标的公司的流动资金、净现金和相关税金三项指标与各自目标值的差额作相应调整。

其余股份在之后的三年内分三次交割，每年交割会根据标的公司当年EBITDA（税息折旧及摊销前利润）的10倍估值来计算相应股份价值。

西王食品签约后将出具1,500万美元的履约保证函。本次交易仍有待公司股东大会批准、国内相关监管部门的批准及通过加拿大反垄断审查、美国反垄断审查等。

标的公司主要将其产品销售给美国的零售商及经销商，同时也包括加拿大和世界其他市场的零售商及经销商，其产品系通过外包方式由第三方生产商生产。标的公司下属十余个品牌的产品，例如在运动营养品领域，其主要品牌包括Muscle Tech和Six Star，与沃尔玛 、连锁药房Walgreens Boots Alliance 等北美主要零售商有紧密合作关系。

公告称，借助此次收购，该公司将进入运动营养与保健品市场，运动营养与保健品业务将成为公司新的利润增长点。同时，国内运动营养与保健品市场规模可期，本次收购完成后，公司将与标的公司原业务体系进行融合，利用西王食品国内销售网络及团队，加快标的公司业务在中国市场的推广，提升其收入及盈利水平。