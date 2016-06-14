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货币新闻 | 2016年 6月 14日 星期二 09:21 BJT

芝加哥期市：美国玉米期货下滑因生长状况不变，大豆价格连跌第二日

以下是0042GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           491.50   0.25    +0.05%   -3.67%      478.59   50
    CBOT玉米           427.50   -2.50   -0.58%   +0.23%      400.60   64
    CBOT大豆          1165.25   -3.75   -0.32%   -0.91%     1088.08   70
    CBOT稻米            11.25   -$0.06  -0.57%   -0.62%      $11.47   45
    美国原油            48.32   -$0.56  -1.15%   -1.53%     $47.76    42
    汇率 
    欧元/美元          $1.129   $0.004  +0.36%   -0.22% 
    美元/澳元          0.7384   0.001   +0.18%   -0.58% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙国玉/张若琪 审校 于春红/许娜)

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