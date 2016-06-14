芝加哥期市：美国玉米期货下滑因生长状况不变，大豆价格连跌第二日

以下是0042GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 491.50 0.25 +0.05% -3.67% 478.59 50 CBOT玉米 427.50 -2.50 -0.58% +0.23% 400.60 64 CBOT大豆 1165.25 -3.75 -0.32% -0.91% 1088.08 70 CBOT稻米 11.25 -$0.06 -0.57% -0.62% $11.47 45 美国原油 48.32 -$0.56 -1.15% -1.53% $47.76 42 汇率 欧元/美元 $1.129 $0.004 +0.36% -0.22% 美元/澳元 0.7384 0.001 +0.18% -0.58% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/张若琪 审校 于春红/许娜)