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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 09:14 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月14日

6月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=
7.7628港元 )
    
    美股道琼工业指数 周一收低132.86点，或0.74%，报17,732.48点。因科技巨擘微软和苹
果走低拖累大盘表现，投资者为美国和欧洲的重大政经事件作准备。 
        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       120.260   -0.22      29356             9.336      -0.58
 中国铝业                       7.450   -1.97      15301             2.313      -1.56
 中国移动                      55.700   -2.06     282012            86.478      -0.94
 中国人寿                      10.560   -1.58     293876            16.395      -1.23
 中石油                        69.150   -2.51      32016             5.368      -0.78
 中石化                        69.310   -1.11      46021             5.380       0.01
 汇丰控股                      30.720   -0.94    3611735            47.695      -0.43
 中电信                        43.810   -2.88      18433             3.401      -0.56
 中国联通                      10.500   -3.49     149058             8.151      -1.20
 兖州煤业                       5.210   -1.33       2538             4.044      -1.36
 华能国际                      26.320   -2.48      12707             5.108      -0.43
 南方航空                      27.960   -5.70      10538             4.341      -0.44
 东方航空                      26.130   -3.19       3000             4.057      -1.29
 中芯国际                       4.040   -3.12      26715             0.627       1.17
    （完）

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