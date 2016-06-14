《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月14日

6月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元= 7.7628港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低132.86点，或0.74%，报17,732.48点。因科技巨擘微软和苹 果走低拖累大盘表现，投资者为美国和欧洲的重大政经事件作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.260 -0.22 29356 9.336 -0.58 中国铝业 7.450 -1.97 15301 2.313 -1.56 中国移动 55.700 -2.06 282012 86.478 -0.94 中国人寿 10.560 -1.58 293876 16.395 -1.23 中石油 69.150 -2.51 32016 5.368 -0.78 中石化 69.310 -1.11 46021 5.380 0.01 汇丰控股 30.720 -0.94 3611735 47.695 -0.43 中电信 43.810 -2.88 18433 3.401 -0.56 中国联通 10.500 -3.49 149058 8.151 -1.20 兖州煤业 5.210 -1.33 2538 4.044 -1.36 华能国际 26.320 -2.48 12707 5.108 -0.43 南方航空 27.960 -5.70 10538 4.341 -0.44 东方航空 26.130 -3.19 3000 4.057 -1.29 中芯国际 4.040 -3.12 26715 0.627 1.17 （完）