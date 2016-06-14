长江期货：沪深300期指空头增仓迹象明显

沪深300股指期货“四连阴”，周一IF1606大幅下跌122.2点。IF四份合约持仓量增加158手至40336手，中止了连续三个交易日下降的势头。本次沪深300股指期货持仓量的极值出现在5月31日与6月3日，恰好对应着行情的高位。尤其是6月3日过后，随着持仓量的连续下降，市场出现连续下跌。可以看出，近期持仓量的上升往往对应着上涨，持仓量下降对应着下跌。

数据显示，前20名席位在IF1606合约上合计共持买单20839手、卖单19632手。主力净多持仓量1207手，较前一交易日缩减236手，连续三个交易日下降，为近一个月内最低水平。主力净多持仓量的下降，表明市场增仓可能并非来自多方主力。从前期的上涨阶段观察，市场的持仓量往往由于多方主力的推动，周一持仓量的回升并非多方主力。前20多方席位合计减持买单2618手，超过前20空方席位合计减持卖单1879手。具体席位上，国泰君安期货与中信期货席位分别减持买单676手、309手，幅度较大。其中，中信期货席位净多持仓量周一缩减至314手，为上周以来最低。从主力席位持仓量变动方向观察，前20多方席位减持的家数也多于前20空方。因此，笔者认为周一持仓量的回升并非来自多方主力的增持。(完)