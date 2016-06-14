鲁证期货：资金回流，郑糖突破在即

最近一年，在大多数商品期货大幅波动之际，郑糖期货表现异常平静，始终保持收敛三角形走势。究其原因，虽然国内食糖供给发生根本性转变，国内糖价早早脱离底部区域，但是全球大宗商品不景气和国际食糖供应过剩，限制糖价上行空间。如今国际形势大为改观，大宗商品期价纷纷自底部大幅反弹，尤其是国际糖价反弹势头猛烈，营造了良好的多头氛围，此时蓄势良久的郑糖期货或迎来厚积薄发时刻。

从长期来看，全球食糖供不应求帷幕已拉开，尽管市场预估始于2015年的最强厄尔尼诺现象将结束，但考虑到甘蔗自身的生长周期特性，糖市牛市基因已经埋下，中长期全球食糖减产趋势渐渐成行，中国率先步入周期性减产阶段。从技术形态上看，郑糖指数构筑了标准的上升三角形整理形态，并多次试探突破平台上沿，目前向上突破已进入关键时期，短时间行情启动欠缺资金“东风”。后市随着资金逐步回流糖市，郑糖期价上涨空间值得期待。(完)