德盛期货：上期所螺纹钢期货价格拐点或现

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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以下内容节选自6月14日的《期货日报》：
截至6月13日，螺纹钢期货已连续6个交易日收出阳线，累计上涨约11.6％。笔者认为，钢厂复产高峰期已经过去，而钢材整体库存较去年同期仍是大幅下降的，很显然，螺纹钢供需格局出现了明显的改善，这或许是一个新的拐点，将推动螺纹钢期货价格走出一波强劲上涨的行情。
上期所螺纹钢1610合约在5月30日下探1894元/吨的低点后开始回升，上周大涨5.58％，一举收复上方20周均线，上涨格局初步形成。笔者认为，螺纹钢市场供需格局向好，期价出现拐点，主力合约持仓量自6月2日的303.5万手锐减至6月8日的247.8万手，减仓幅度高达18％，表明前期主力空头有可能正在加紧离场，预计期价有进一步上涨的动力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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