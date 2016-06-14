宝城期货：沪胶将维持易跌难涨的格局

以下内容节选自6月14日的《期货日报》：

端午小长假期间，外部经济数据好坏参半。不过，论影响力而言，英国退欧忧虑升级给金融市场带来的负面效应最为深刻。全球避险情绪激增助推美元指数重新走强，从而力压各类大宗商品纷纷走弱。在利空因素传导下，本周一沪胶期货1609合约在早盘时跌破前期低点，不过随后呈现振荡攀升态势。展望后市，在短期风险因素抬头以及天胶需求继续转弱的背景下，预计未来胶价将维持易跌难涨格局。

目前来看，外部短期风险因素困扰了商品期市，沪胶难免受到冲击。加之供给端迎来全面开割，新胶上市带来的负面影响令下游采购意愿减弱，而且终端需求转入淡季，轮胎企业开工率降低，也不利于天胶去库存化。在整体不利的市场环境下，后市沪胶呈现易跌难涨局面的可能性较大。(完)

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