创元期货：大连大豆期货顶背离结构已消除，可继续看多

从今年年初至4月初的形态上看，大豆构造了小型底部结构，上沿在3540元/吨一线，4月20日突破之后转化成重要支撑，5月24日回调止跌再次得到支撑确认。在上方压力位上，前期高点3900元/吨构成短期压力，由于上周成交量得不到有效配合，引起再度回调的担心。不过，昨日大豆无量突破3900元/吨，同时也消除了MACD指标顶背离情况，使得上涨空间被进一步打开。操作上，大豆可继续看多，止损位控制在3900元/吨。(完)