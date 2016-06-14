创元期货：大连大豆期货顶背离结构已消除，可继续看多

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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以下内容节选自6月14日的《期货日报》：
从今年年初至4月初的形态上看，大豆构造了小型底部结构，上沿在3540元/吨一线，4月20日突破之后转化成重要支撑，5月24日回调止跌再次得到支撑确认。在上方压力位上，前期高点3900元/吨构成短期压力，由于上周成交量得不到有效配合，引起再度回调的担心。不过，昨日大豆无量突破3900元/吨，同时也消除了MACD指标顶背离情况，使得上涨空间被进一步打开。操作上，大豆可继续看多，止损位控制在3900元/吨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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