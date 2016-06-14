《美国上市公司业绩公布日程表》--6月14日至6月21日

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透6月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 2016年6月15 BMO PGR.N May 2016 Progressive Corp 日 2016年6月16 BMO KR.N Q1 2016 The Kroger Co 日 2016年6月16 AMC ORCL.N Q4 2016 甲骨文(Oracle) 日 2016年6月21 BMO LEN.N Q2 2016 Lennar Corp 日 2016年6月21 BMO KMX.N Q1 2017 Carmax Inc 日 2016年6月21 2016年6月27 BMO CCL.N Q2 2016 Carnival Corp 日 日 2016年6月21 20:15 FDX.N Q4 2016 联邦快递(FedEx) 日 2016年6月21 AMC ADBE.OQ Q2 2016 Adobe Systems Inc 日 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 于春红)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。