《香港报摘》--其他报纸重要消息6月14日

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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**明报**
--恒大地产 旗下广州恒大淘宝足球俱乐部称，收到广州市花都区人民法院判决，认定恒大淘宝擅自替换球衣广告违约，需赔偿东风日产汽车2,477.86万元人民币，不过该笔款项将由恒大地产支付。
--美国矽谷AR（扩增实境）初创公司Meta的5,000万美元B轮融资，获长和 主席李嘉诚私人持有的维港投资、腾讯 、联想、高榕资本及Comcast旗下的投资基金Comcast Ventures投资。
**星岛日报**
--内地21世纪经济报道指，中国保监会、北京保监局近日进驻信诚人寿、招商信诺、中美联泰大都会、友邦保险 北京分公司，调研北京非法推介及销售境外保险产品情况，尤其是销售香港保险产品的情况。
**苹果日报**
--由华人置业 大股东刘銮雄持有的铜锣湾怡东商场地舖，因交吉逾四个月一直未获长租客垂青，最终以每月12万港元短租半年予连锁零食店优品360°，月租只及叫价约三分之一，更较旧租急跌近八成。
--经营日式百货及超市AEON的永旺 称，正检讨其派息政策，考虑以支付稳定派息金额予股东为基础，取代其现有盈利50%派息比率的方式。
**东方日报**
--壹传媒 截至今年3月底止财政年度转盈为亏，劲蚀3.24亿港元，两大业务报章出版以及印刷业务盈利劲跌接近九成。
--兖州煤业 斥18.4亿元人民币收购久泰能源52%股权，代价将由内部资源拨付；久泰能源主要从事甲醇、二甲醚及硫磺的生产及销售和新能源的研究与开发。
**文汇报**
--罗兵咸永道发表的研究报告预期，香港明年的互联网广告收益将超越电视广告，而由今年至2020年间的报章广告收入占市场比重将由9.4%下降至3.3%，总收入将由2015年的8.74亿美元降至2020年6.62亿美元，减幅24%。
--由盛汇基金与MoneySQ.com联手推出香港首个供专业投资者参与的网贷众筹平台，推出三个月已成功筹得超过2亿港元，第一阶段向专业投资者提供目标回报5-5.5%，MoneySQ.com则将让借贷人向平台借私人贷款，息率6-15%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
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