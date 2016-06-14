《全球重要经济事件一览表》--6月14日-6月21日

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6月14日(二)

--国家发改委就宏观经济运行举行新闻发布会(0130)。

--IMF新闻发布会，介绍与中国进行的2016年度第四条经济政策磋商情况。

北京--2016不良资产证券化研讨会。

云南昆明----第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会(至17日)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议；该会议与“经济预测摘要”有关(至6月15日)。

桑坦德--西班牙经济部长德金多斯参加经济会议(1000)。

布鲁塞尔--欧洲议会与欧元集团主席迪塞尔布洛姆展开经济对话并交换看法(0700)。

布鲁塞尔--欧洲议会与欧盟金融服务执委希尔交换看法(1300)。

塞维利亚--西班牙央行总裁林德发表演说，主题为“主要经济体的货币政策--挑战与机遇”(1130)。

波兰索波特--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在第六届欧洲金融会议发表演说(1600)。

特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森发表演讲(1600)。

6月15日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议，随后发布声明稿(1800)

华盛顿--美联储主席叶伦就利率决策举行记者会(1830)

东京--日本央行举行政策会议(至6月16日)

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在该央行与货币稳定基金会联合举办的研讨会上发表讲话(1400)。

哥本哈根--丹麦央行将发布最新经济增长预估并举行记者会(0830)

布鲁塞尔--欧盟区域委员会第118届全体大会。

德国乌得勒支--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一场宏观经济座谈会上发言(1430)

华沙--德国财长朔伊布勒举行记者会。

加拿大白马市--加拿大央行总裁波洛兹在Yukon Chamber of Commerce发表演说(2340)

雅加达--印尼央行举行会议(至6月16日)

新加坡--新加坡金管局公布季度专业人士预测报告(0400)。

河内--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦访问越南(至6月17日)。

6月16日(四)

奥斯陆--挪威央行成立200周年研讨会，主题为“货币政策与金融稳定的相互作用：展望未来”。发言嘉宾包括：IMF总裁拉加德、芬兰央行总裁利卡宁、瑞典央行总裁英韦斯和挪威央行总裁奥尔森。

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼就货币联盟发表演说(0915)

巴黎--法国央行就银行业监管举行会议。

伦敦--英国央行宣布利率决议(1100)

法兰克福--欧洲央行公布经济公告(0800)

法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就非传统货币政策发表演说(1515)。

卢森堡--欧元集团会议。

东京--日本央行利率决定

苏黎士--瑞士联邦经济总局公布经济预测(0545)

苏黎士--瑞士央行公布政策评估(0630)

雅加达--印尼央行宣布利率决议(0500)。

6月17日(五)

维也纳--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德与奥地利财长谢林参加小组讨论(0900)

柏林--欧洲央行执委科尔在发达经济体结构改革国际会议上发言(1145)

慕尼黑--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在一场向Theodor Waigel致敬的受赠场合中发言(1500)

卡尔加利--加拿大央行高级副总裁威尔金斯(Carolyn Wilkins)将发表演说(1650)

卢森堡--欧盟财长会议

6月18日(日)

北京--中国宏观经济论坛十周年庆典。

6月20日(一)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加有关“终结太大而不能倒问题”的第三次研讨会。

温哥华--加拿大财长摩尔诺举行为期两日的会议(至6月21日)，讨论扩大加拿大退休金计划的提议。

东京--日本央行总裁黑田东彦在庆应义塾大学发表演讲(0750)。

东京--日本央行发表4月政策会议记录(2350)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

6月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布6月货币政策会议纪录(0130)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美国参议院金融委员会半年一度的货币政策报告听证会作证(1400)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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