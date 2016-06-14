港报社评：政府建制强化合作，真正落实行政主导--文汇报6月14日

昨日，团结香港基金主席董建华表示，香港回归以来，历任行政长官都难以实施回归前行之有效的行政主导，历届特区政府都出现「期望有所为而不能为」的处境。行政主导是香港赖以成功的制度基石之一，这一制度回归以来效能不彰，直接影响施政成效和广大市民切身利益。香港特定的政治现实下，特区政府要强化行政主导，就有必要切实加强与建制派的合作，建制派应发挥中流砥柱作用，构建强有力的「执政联盟」，与政府「共命运同荣辱」；同时，特首和特区政府应大胆开拓，适度有为，以亮丽的政绩树立威信，令行政主导的效能得到充分展示。

去年在一个纪念基本法颁布25周年研讨会上，中联办主任张晓明强调，香港不是实行三权分立的政治体制。香港的政治体制，是中央政府直辖下以行政长官为核心的行政主导，特首的地位在三权之上。香港实行行政主导的本意，是为了保证管治的顺畅和效率，维护繁荣稳定，并确保特首同时对中央政府和特区负责。这是基本法的规定，也是香港历史传统的传承，更是确保社会经济高效运转的现实需要。

不可否认的是，回归之后，行政主导落实未如人意。因为特首不领导任何政党，在立法会没有多数及稳定的支持；而随着选举政治的发展，政党将呼应选民诉求放在重要甚至首要位置，即使一直支持特区政府依法施政的建制派，有时候也难免与政府政策取向出现冲突。在特首受制于「有权无票」，建制派忧心于「有辱无荣」的极端情况下，特首和政府施政团队与建制派的合作，往往是事倍功半。行政主导落实不到位，与这种政治现实有相当大的关系。

事实上，特首与建制派属于「政治命运共同体」，尽管可能因为政治角色不同而局部利益有所不同，但在落实「一国两制」和基本法、搞好香港、造福市民的大方向上完全一致，中央、广大香港市民都希望特首、特区政府和建制派同舟共济，强化合作。上月中来港视察的全国人大常委会委员长张德江恳切地呼吁港人支持特首和特区政府：「得让他们有环境施政，有条件施政，大家支持他们依法施政，这样社会才能办好，总得有牵头人、总得有人负责。」支持特首和特区政府依法施政，符合香港的根本利益，建制派要全面履行好自己的职责，就应以大局为重，真诚支持特首和特区政府的工作，让行政主导得以真正落实，共同抵制反对派的干扰，避免香港内耗空转。应该看到，香港政治社会稳定，经济民生改善，建制派一定与有荣焉；香港管治效能不彰甚至出现大问题，建制派也不能独善其身。明白了这一点，政府与建制派加强合作，就有了共同利益基础。

要落实行政主导，还有一个关键，就是特首及特区政府迎难而上，敢于作为。特首要为施政争取强大的民意背书，需要开放包容、兼听则明，与包括建制派在内的社会各界诚意协商、增强互信、利益共享、化解矛盾。对于得到主流民意认同和支持的政策，政府更应择善固执，全力以赴，拿出实实在在的成绩，为民谋福，重建管治威信，形成施政顺畅、凝聚民意的良性循环。

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