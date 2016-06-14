港报社评：法律政治化愈演愈烈，法治堡垒防内部自毁--明报6月14日

回归即将满19年，香港特别行政区因为政治体制未能与实际情况相适应，管治陷于困局，以致出现经济、社会、民生各方面发展停滞不前或进展缓慢，被周边国家和地区抛离或迎头赶上的局面。犹幸在衆多优势接连失守之下，法治仍然维持坚守，司法独立仍然予人绝对信心，这是香港维持繁荣稳定之所系。不过，法治与司法独立并非理所当然，这需要社会整体扞卫才会持续和发展。只是近年政治纷争反映在司法工作上，法院和法官都面临挑战和压力；整体社会须清楚认识这一点，须避免为了政治需要而蚕食法治和司法独立，而摧毁香港赖以生存和发展的根基。

近日，终审法院首席法官马道立在资深大律师委任典礼致辞时表示，香港法院面对前所未有（more than any other time in their history）的挑战，有些涉及政治及社会层面。他说过去数星期发生的事，显示社会上对法院工作的意见呈现两极化；现今时局，既有体制及其工作经常受到批评，「我们必须坚定不移，以不偏不倚、持守原则的方式引用法律」。马道立说法律并非只为达到个人所想所求而设，而是为每一个人而设；他勉励资深大律师肩负责任，确保法治所赖以维持的基本因素不会被削弱动摇。马道立虽然没有具体指出法院受到什么挑战，不过，检视近期以至近年发生的一些事，已是呼之欲出。

近期涉及法庭裁决，发生三桩事。首先，旺角暴乱有被告涉及暴动罪名，裁判官准以现金20万元保释，有前任廉政公署高官撰文建议公开「不合理判决」及法官的名字，并要对法官「起底」；这个建议有威吓之嫌，在各方批评和可能涉及刑事罪行之下，前任官员辩称误刊初稿并道歉，事态才止息。第二宗是曾健超袭警及拒捕案罪名成立，主审法官离开法庭时被部分旁听者报以嘘声，并高呼「司法已死」等口号；这是当庭向法官表达不满，若从严处理，相关人等或涉及藐视法庭等行为。第三宗是恒基地产获法庭颁发临时禁制令，禁止任何人进入粉岭马屎埔村一幅农地，多名村民及支持者多日来留在涉事地段，不肯离去，声称反对官商勾结和新界东北发展，云云；从法治角度，事态涉及藐视法庭。

把时间推前一点，前年占领运动之后，部分占领者获法庭判无罪，有团体示威高呼「警察拉人、法官放人」，批评法院的判决；有建制阵营议员以「有市民说」的方式，把这些指摘带入立法会，认为此乃「纵容激进的暴力行为」，云云。检视时日推移及事态演变，都涉及政治争议，以往仅建制或维护建制利益一方表达对判决不满，近期则是泛称的反对阵营加入施压法庭或藐视裁决的行列。马道立所谓「社会上对法院工作的意见呈两极化」，在这些转变反映出来。

本港社会一向尊重法院、敬畏法官，但是近期的转变，前年占领运动被认为是转捩点。当时几条主要干道被集体非法霸占，只是规模太大，形成法不责衆的局面。特别是占领后期，法院颁布禁制令，占领者应该离去，却有一些学者和法律背景的政客鼓动参与占领者毋须遵守禁制令，有人甚至声称不服从民事法庭颁布的禁制令也不算损害法治。这些人为了政治需要，把法治扭曲到这个程度，根本就在颠倒是非、混淆黑白！犹幸在法治危急存亡关头，法界大老李国能、包致金，大律师公会等分别斩钉截铁地说「不服从法庭裁决」就是损害法治；在此等强音之下，鼓动违法的言行才偃旗息鼓。占领运动败笔之一，是参与占领的法律界中人以政治包装法治，成为另类「依我们旨意办事」，扭曲法治的真义。今时今日，法院面对来自两极取态者的挑战，与此有一定关系。

马道立所说法院面对前所未有挑战，实质是愈来愈多市民从政治角度看待法律问题，只要法庭判决不符其政见，就会指为判决不公平；近期几宗法庭承受压力的判决，充分说明这种情况。其实，这种政治先行、期望法庭判决符合其政治立场，与独裁者假借法治之名、使法庭为政治服务的做法，并无不同。设若香港朝这条路走下去，必然毁了司法独立，法治也亡矣！

回归之后，司法独立历经不同压力，例如中央领导人公开提出行政、立法、司法三权要相互配合，国务院白皮书要求法官须为「治港者」，而「爱国是对治港者主体的基本政治要求」等，对于法院和法官而言都是千钧压力。这些年，法律界包括法官等的努力，并在港人支持下顶住压力，守住法治和司法独立一方净土，得来不易。马道立所说挑战来自内部两极，情况变成法院内外受压的局面。法律人坚持引用法律及其精神解决争议，不屈从政治压力，固然十分重要；不过，若其他人不断向法院法官施压，要求法律为政治服务，则法治和司法独立的前景，仍然难以乐观。「堡垒是从内部攻破」这句话，在此事上有现实警示意义，港人须警惕从政治角度看待法律问题，必然冲击法治和司法独立的堡垒。切勿自毁长城！

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