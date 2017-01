港报社评：法律政治化愈演愈烈，法治堡垒防内部自毁--明报6月14日

回归即将满19年,香港特别行政区因为政治体制未能与实际情况相适应,管治陷于困局,以致出现经济、社会、民生各方面发展停滞不前或进展缓慢,被周边国家和地区抛离或迎头赶上的局面。犹幸在衆多优势接连失守之下,法治仍然维持坚守,司法独立仍然予人绝对信心,这是香港维持繁荣稳定之所系。不过,法治与司法独立并非理所当然,这需要社会整体扞卫才会持续和发展。只是近年政治纷争反映在司法工作上,法院和法官都面临挑战和压力;整体社会须清楚认识这一点,须避免为了政治需要而蚕食法治和司法独立,而摧毁香港赖以生存和发展的根基。

近日,终审法院首席法官马道立在资深大律师委任典礼致辞时表示,香港法院面对前所未有(more than any other time in their history)的挑战,有些涉及政治及社会层面。他说过去数星期发生的事,显示社会上对法院工作的意见呈现两极化;现今时局,既有体制及其工作经常受到批评,「我们必须坚定不移,以不偏不倚、持守原则的方式引用法律」。马道立说法律并非只为达到个人所想所求而设,而是为每一个人而设;他勉励资深大律师肩负责任,确保法治所赖以维持的基本因素不会被削弱动摇。马道立虽然没有具体指出法院受到什么挑战,不过,检视近期以至近年发生的一些事,已是呼之欲出。

近期涉及法庭裁决,发生三桩事。首先,旺角暴乱有被告涉及暴动罪名,裁判官准以现金20万元保释,有前任廉政公署高官撰文建议公开「不合理判决」及法官的名字,并要对法官「起底」;这个建议有威吓之嫌,在各方批评和可能涉及刑事罪行之下,前任官员辩称误刊初稿并道歉,事态才止息。第二宗是曾健超袭警及拒捕案罪名成立,主审法官离开法庭时被部分旁听者报以嘘声,并高呼「司法已死」等口号;这是当庭向法官表达不满,若从严处理,相关人等或涉及藐视法庭等行为。第三宗是恒基地产获法庭颁发临时禁制令,禁止任何人进入粉岭马屎埔村一幅农地,多名村民及支持者多日来留在涉事地段,不肯离去,声称反对官商勾结和新界东北发展,云云;从法治角度,事态涉及藐视法庭。

把时间推前一点,前年占领运动之后,部分占领者获法庭判无罪,有团体示威高呼「警察拉人、法官放人」,批评法院的判决;有建制阵营议员以「有市民说」的方式,把这些指摘带入立法会,认为此乃「纵容激进的暴力行为」,云云。检视时日推移及事态演变,都涉及政治争议,以往仅建制或维护建制利益一方表达对判决不满,近期则是泛称的反对阵营加入施压法庭或藐视裁决的行列。马道立所谓「社会上对法院工作的意见呈两极化」,在这些转变反映出来。

本港社会一向尊重法院、敬畏法官,但是近期的转变,前年占领运动被认为是转捩点。当时几条主要干道被集体非法霸占,只是规模太大,形成法不责衆的局面。特别是占领后期,法院颁布禁制令,占领者应该离去,却有一些学者和法律背景的政客鼓动参与占领者毋须遵守禁制令,有人甚至声称不服从民事法庭颁布的禁制令也不算损害法治。这些人为了政治需要,把法治扭曲到这个程度,根本就在颠倒是非、混淆黑白!犹幸在法治危急存亡关头,法界大老李国能、包致金,大律师公会等分别斩钉截铁地说「不服从法庭裁决」就是损害法治;在此等强音之下,鼓动违法的言行才偃旗息鼓。占领运动败笔之一,是参与占领的法律界中人以政治包装法治,成为另类「依我们旨意办事」,扭曲法治的真义。今时今日,法院面对来自两极取态者的挑战,与此有一定关系。

马道立所说法院面对前所未有挑战,实质是愈来愈多市民从政治角度看待法律问题,只要法庭判决不符其政见,就会指为判决不公平;近期几宗法庭承受压力的判决,充分说明这种情况。其实,这种政治先行、期望法庭判决符合其政治立场,与独裁者假借法治之名、使法庭为政治服务的做法,并无不同。设若香港朝这条路走下去,必然毁了司法独立,法治也亡矣!

回归之后,司法独立历经不同压力,例如中央领导人公开提出行政、立法、司法三权要相互配合,国务院白皮书要求法官须为「治港者」,而「爱国是对治港者主体的基本政治要求」等,对于法院和法官而言都是千钧压力。这些年,法律界包括法官等的努力,并在港人支持下顶住压力,守住法治和司法独立一方净土,得来不易。马道立所说挑战来自内部两极,情况变成法院内外受压的局面。法律人坚持引用法律及其精神解决争议,不屈从政治压力,固然十分重要;不过,若其他人不断向法院法官施压,要求法律为政治服务,则法治和司法独立的前景,仍然难以乐观。「堡垒是从内部攻破」这句话,在此事上有现实警示意义,港人须警惕从政治角度看待法律问题,必然冲击法治和司法独立的堡垒。切勿自毁长城!

