国际油市：6月7日当周对柴油价格上涨的押注升至一年来最高--ICE

路透伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)周一公布的数据显示，投机客对柴油价格上升的押注增至一年来最高，因法国工人罢工导致欧洲馏分油供应下降。

截至6月7日当周，投资者和基金经理增持ICE柴油净多头合约6,498口，至63,344口；此为去年6月以来最高，当时净多头部位为65,296口。

投资者还将原油的净多头部位提高5,326口，至389,251口，但该水平仍低于4月26日触及的纪录高位419,364口。(完)