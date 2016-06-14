国际油市：6月7日当周对柴油价格上涨的押注升至一年来最高--ICE

标题新闻：东芝考虑分拆半导体业务，将部分股权售予西部数据，投资基金亦有兴趣入股－日经
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路透伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)周一公布的数据显示，投机客对柴油价格上升的押注增至一年来最高，因法国工人罢工导致欧洲馏分油供应下降。
截至6月7日当周，投资者和基金经理增持ICE柴油净多头合约6,498口，至63,344口；此为去年6月以来最高，当时净多头部位为65,296口。
投资者还将原油的净多头部位提高5,326口，至389,251口，但该水平仍低于4月26日触及的纪录高位419,364口。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。