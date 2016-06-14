港报社评：石澳占地案违规物该拆，疑黑幕须查--信报6月14日

经过传媒连日来广泛报道之后，石澳东丫背村大规模霸占官地扩建事件终于见到政府迟来的依法处理，地政总署昨日派出十多名人员采取管制行动，清拆违规建筑，移除占地杂物，并且贴出多张通知书，勒令涉事者于六月十五日星期三之前停止占用官地，否则进行检控工作。涉事者包括劳工处前助理处长麦世耀，以及几位富商。

除了陆上的官地被霸占之外，该区海边亦出现了七个不应该存在的渡头。规划署早于十年前把东丫背村纳入《大潭及石澳分区计划大纲图》，划作海岸保护区地带，受《海岸公园及海岸保护区规例》监管。三年前，东丫背村的海岸线布满大量礁石，现时礁石几乎全部消失，取而代之的是七个渡头，毗邻那些由寮屋变身而来的豪华独立屋。

陆地被侵占，海边也僭建，估计总面积多达九万方尺，涉及利益数以十亿元计，大家不禁要问，地政总署究竟是长期疏于执法，还是另有不可告人的内情？据了解，石澳各涉事者霸占官地时间超过三十年之久，而且拥有身份特殊的官商背景，不期然令人想到有人深谙钻法律罅之道，甚至不排除更加耐人寻味的情节。地政总署署长甯汉豪不久前在电台节目承认，署方事前已知东丫背村有寮屋扩建，所以会内部检视程序，了解为何没有及时处理，或行动上有否不足或漏洞。

监于事态严重，有政党已去信申诉专员公署要求主动调查，署方接受查询时表示关注。此外，廉政专员白韫六亦说会密切留意，如果发现事件涉及贪污情况，廉署将主动调查。

正常而言，政府不可能不知道寮屋是否存在僭建问题，因为寮屋即使简陋不堪，亦有一套可供稽考的登记制度。所谓寮屋，指的是原属非法占地兴建的临时居所，二战之后聚成大量难民涌入的贫民窟，一九五三年十二月二十四日平安夜发生石硖尾寮屋大火，促成港英政府大量兴建公营房屋，安置贫无立锥之地的居民。及至八十年代，港英政府为所有寮屋办理登记手续，记录每间屋的面积和人口等等资料，规定不能自行扩建。恰恰由于有这样的登记制度，所以地政总署辖下寮屋管制办事处才会有这样的讲法：详细调查现时位于东丫背村已获发寮屋登记编号的构筑物，若发现与登记纪录不符，会采取下一轮行动。

叫人摸不着头脑的疑惑随之而来，既然寮屋管制办事处可以凭寮屋登记编号调查，为什么超过三十年来不闻不问？何解在这么长的一段时间之内，容许有人将之扩建至美轮美奂的豪华府第，甚至直接连系上可供船只停泊的「私家渡头」？到底是因为相关制度形同虚设，还是有人玩忽职守？我们强烈呼吁，地政总署固然有必要内部检视，看看有没有任何纰漏，申诉专员公署和廉政公署更加应该查个水落石出，为公众释除事件之中有没有利益输送的疑惑。

香港近日出现过好几宗涉嫌特权风波，包括涉及特首梁振英家人的「行李门」，以及民建联立法会议员谭耀宗在公立医院插队接受切除耳部瘜肉手术，已然教人忐忑不安，假如石澳霸占官地事件真的有黑幕，香港的法治精神势必受损。就算仅仅是制度漏洞，并非人为舞弊，我们仍然要求政府严肃问责，不可再像铅水事件那样，高高举起，轻轻放下，将一切归咎于制度，没有官员要负上个人责任。特区政府必须给市民一个清楚的交代，该拆则拆，该查则查，不能半点含糊。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘