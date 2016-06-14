港报社评：市场愈震荡，英脱欧风险愈低--经济日报6月14日

本月23日英国脱欧公投逼近，民调反映脱欧派大幅领先，令环球资金急避险，港股昨亦随环球股市大跌。英国去留关键还在犹豫未决的选民，而市场愈震荡，反可令脱欧风险下降。

昨天除日圆急升、环球债券齐飈、商品价看涨外，环球股市亦下挫，港股恒指昨跌529点。个中主因是还有10天英国便进行脱欧公投，最新民调显示脱欧支持率大幅领先留欧达10%，环球资金避险意识遂急飈，舍股转投日圆等避险资产。

英国留欧派已不断加重出招，由初时指脱欧会令经济衰退、失业率上升，进而犹如恐吓般指楼价将大跌，以至其首相卡梅伦近日力言，医疗与退休金亦势受累削减，望能「警醒」民众留欧。

但卡梅伦已缺乏公众缘，他愈卖力呼吁留欧，英国民众脱欧情绪愈高。更重要的是，留欧派始终未能释除，留欧势令新移民问题如抢饭碗、文化冲突以至恐袭风险更严重的忧心，加上最新公布的2015年新移民数目多达33万人，远远高于卡梅伦竞选时许诺的每年只1万人，脱欧声势遂大振。

个中关键在犹豫未决的中间选民。虽然不同的民调，不是反映脱欧与留欧叮当马头，便是脱欧派领先留欧派，但其实脱欧支持率均未过总数的50%；不同民调反映仍有10%至15%民众仍未有决定，而他们实际将投哪方，便很可能决定英国未来。

民调未能反映这些中间选民取态，但他们的倾向或可能从博彩赔率中窥见。目前各主要博彩公司留欧赔率虽有所上升，但都反映留欧的可能性仍约70%或以上，反映真金白银下注者，仍然认为大多数英国民众会选择留欧。

此除因赔率能反映民调未能涵盖的因素，如逾百万名有投票权而又多数支持留欧的境外英国人、部分选民口硬但「身体很诚实」外，还包括投注者估计，中间选民大多会秉持英国人的务实作风，在经济代价沉重的阴霾下，会出来投票并支持留欧。

值得留意的是，既然民调反映脱欧风险上升，环球资本市场当然是有怀疑先避险，而仍未有决定的选民，或会受到市场震荡所影响。此因英镑跌、股市跌、楼价跌等令脱欧的经济风险，不止再是理论，而是实实在在已可感受到。故英国脱欧公投日子愈近，市场很可能愈趋波动，且环球股市易跌难升，但英国脱欧风险反可下降。

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