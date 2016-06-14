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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 09:59 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元技术面中性，1.5180为底部支撑位

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* 欧元/澳元在亚洲早盘下滑0.1%，继续盘整走势

* 5、10和20日移动均线无明显趋向，呈现中性格局

* 若收在4月至5月涨势的38.2%回档位1.5164下方，后市将偏空，下看50%回档位1.5023

* 伦敦时段低点1.5195和上周低点1.5181，分别为初步支撑

* 10日移动均线切入位1.5313，20日移动均线切入位1.5401，分别为首道阻力位

* 技术图表：reut.rs/1PZfBwP

(完)

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