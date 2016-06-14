《汇市简讯》欧元/日圆目前大致持平，但趋势向下

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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0152GMT -
* 英国退欧公投相关影响可能令欧元/日圆保持下行趋势
* 目前在分时图一目均衡基准线119.66上方基本持平
* 若跌破此位将测试昨日位于119.10-20一线的低点和119.01的日低
* 分时图云区依然在下移，目前介于120.01-55区间，晚间料抵达119.68-120.37区间
* 若跌破119.00，下道支撑在2月25日低点118.74
(完)
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