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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 10:02 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆目前大致持平，但趋势向下

0152GMT -

* 英国退欧公投相关影响可能令欧元/日圆保持下行趋势

* 目前在分时图一目均衡基准线119.66上方基本持平

* 若跌破此位将测试昨日位于119.10-20一线的低点和119.01的日低

* 分时图云区依然在下移，目前介于120.01-55区间，晚间料抵达119.68-120.37区间

* 若跌破119.00，下道支撑在2月25日低点118.74

(完)

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