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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 10:10 BJT

《汇市简讯》美元/韩元在1,170上方持稳，英国退欧忧虑加剧

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* 美元兑韩元在亚洲时段持于1,170.7-1,173.7的窄幅区间，市场焦点仍为英国退欧公投

* 美元/韩元持坚，但市场并不急于买进美元，尽管韩股走软

* 韩国综合股价指数下滑0.6%，跟随MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走势，但表现逊于欧股

* 韩国全力以赴想重新加入MSCI发达市场指数

* 英国退欧公投目前是最重要的事件风险因素

(完)

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