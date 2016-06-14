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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 10:25 BJT

日本股市：早盘跌至逾两个月低点，受英国公投担忧拖累

丰田汽车 跌1.1%，本田汽车 跌1.6%，日产汽车 跌1.1%。

交易员称，整体来说，市场人气依然疲弱，与全球风险资产的卖压吻合，因近来民调显示英国在6月23日的公投有可能决定脱离欧盟。

“短期对冲基金已开始押注英国退欧，今天市场走势可能受期货市场人士主导。”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称。

金融股也下跌，投资人准备迎接本周多家重要央行的会议，这包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二及周三开会，以及日本央行周三和周四的会议。

东证股价指数 跌1.3%至1,267.82点，JPX-日经400指数 跌1.2%至11,426.63点。(完)

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