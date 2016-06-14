台湾汇市：台币兑美元盘初狭幅整理，美国FOMC会议前观望气氛转浓

路透台北6月14日 - 台币兑美元 周二盘初狭幅区间整理。汇银人士表示，由于美国FOMC会议在即、英国退欧疑虑升高，市场观望气氛增温，早盘交投量缩暂在32.400附近窄幅波动，静待国际变数厘清。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约1.03亿美元，交投持稳偏淡，场上多为实质交易需求，至于外资盘初买卖汇皆有但量能低迷，出口商也对台币目前价位不甚满意，盘初挂价并不积极。

〞现在先看一下FOMC决议，不过市场最关注的还是英国退欧公投。〞一位民营银行交易员说。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四凌晨会有最新结果。市场普遍预估此次将维持利率不变，但仍旧关注美联储主席叶伦会后谈话，从中寻找美国升息步调的线索。

交易员认为，目前全球市场聚焦英国将于6月23日举行的退欧公投，因近期两份最新民调显示，退欧支持率略胜一筹，引发市场避险情绪高涨，并导致上日亚洲股汇市双双重挫，后续仍须密切留意英国退欧公投动态。

本地时间10:35，韩元兑美元 报1,172.7，上日收在1,173.4；台股加权指数 则涨0.13%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点持续徘徊在价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报32.385/32.405，上日收在32.370。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.370-32.430。

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