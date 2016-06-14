澳新汇市：两国货币坚守阵地，力抗英国退欧公投担忧影响

澳洲国民银行(NAB)的月度企业调查显示，5月企业现况指数持稳于正10，高于长期平均水平，支持央行暂不降息 。从而为澳元带来支撑。

支撑位见于0.7357。

“避险情绪继续主导市场，最近几项英国退欧公投民调导致市场波动性加剧。尽管如此，澳元仍然持坚，”澳新银行(ANZ)在一份报告中称。

澳元兑日圆 整理重大跌势，报78.29日圆，逼近年内低位77.57。若跌穿该低位，则将测试四年最低水准。

新西兰元兑美元 从0.7062小幅跌至0.7045，也是受到英国退欧可能性加大导致的避险情绪所累。

新西兰元未来一周的走势将主要取决于美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会在周三的会议上升息。

投资者还将关注周四的新西兰国内生产总值(GDP)数据以及全球乳品拍卖价格。(完)

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