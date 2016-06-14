台湾债市：10年券105/4殖利率早盘先跌后升，市场追价意愿审慎

路透台北6月14日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周二早盘先跌后升，但幅度微小。交易员表示，虽然上日美债殖利率走低，不过幅度不大；因目前台债水位已在历史低位附近，市场追价相当谨慎，停利卖盘令殖利率微升。

他们认为，美联储(FED)本周的会议暂不会升息，目前消息面利多刺激不多，各方仍要观察FED会后的评论。下周英国是否脱欧的决定则是一大变数。

〞大家追价审慎，有些人获利了结一些，〞一位大型外商银行交易员说。

交易员认为，目前看来6月30日台湾央行降息的可能性还是很高，韩国日前降息也提高台湾降息的可能性。只不过，在短率比如隔夜拆款利率部分，央行未必引导向下，也不能不提防〞利多〞出尽，殖利率不跌反升的可能。

台湾央行将于6月30日召开第二季全体理监事会议，目前各方对届时是否降息预期仍存分歧。

美国公债收益率周一跌至四个月低点，短债收益率领跌，因对英国可能退出欧盟的担忧加重，打压投资人风险意愿。全球发达市场主权债收益率降至纪录低点。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.76-0.78%。

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