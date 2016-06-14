中国债市动态：现券和期货均向好，因金融数据预期不佳及新债招标火热

路透北京6月14日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率下跌，国债期货上涨。交易员称，市场对即将公布的金融数据预期较差，且上午招标的国开行新债中标收益率明显低于预期，提振债市情绪；但短期内现券趋势性机会仍然不大，区间震荡为主流。

华南一银行交易员说，“国债期货久违地上涨了，市场情绪挺好的，现券收益率今天也基本上下来1-3bp（基点）了，另外一级（新债）发得也挺好的。”

他并表示，据业内机构反映，今日保险、外资、券商在二级市场都有买入，估计一方面对金融数据预期比较低，另一方面估计还是英国脱欧风险、美联储不加息预期等。

业内人士稍早透露，中国国家开发银行 上午招标增发的三、五和七年期三期固息债，中标收益率分别为2.8928%、3.0887%和3.3348%，均明显低于市场预测均值，投标倍数则分别为4.60倍、6.42倍和7.66倍。

北京一券商交易员表示，市场可能觉得即将出炉的金融数据不佳，“加上原来大家预计（年中）资金会紧，现在一看也不紧，就出来买一点。”

他并补充称，目前看不到现券趋势性的机会，经济反复的情况下，现券料震荡为主。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2950%/3.2900%，上日尾盘报3.3275%/3.3210%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在2.97%/2.95%，上日尾盘为3.00%/2.99%。