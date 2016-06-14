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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 11:54 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元缓步走跌，澳元/新西兰元反弹

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* 新西兰元/美元走低，延续本周跌势，从周一的0.7032跌至0.7022

* 澳元/新西兰元反弹，升穿1.05

* 自新西兰央行6月9日按兵不动引发澳元/新西兰元从1.06至1.04跌势以来，1.0518为中途触及的高点

* 澳元/新西兰元日内汇价迄今上涨了0.5%，最新报1.0505

* 新西兰股市指标股指跌近1%，10年期指标公债收益率触及纪录新低2.515%

(完)

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