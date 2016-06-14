中国汇市：人民币早盘微贬，受英退欧公投前避险情绪上升拖累

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 人民币早盘微贬，中间价小幅上扬
* 英国退欧公投以及美利率会议提振避险情绪
* 客盘购汇意愿强，但市场基本有共识尚难挑战6.6关口
路透北京6月14日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘微幅贬值，中间价则小幅上扬。交易员称，尽管中间价小升，但客盘购汇驱动人民币汇率整体偏弱，因英国退欧以及美利率会议等风险事件提振避险情绪，拖累非美货币趋弱。
交易员称，尽管早盘尚未看到大行有明显的方向性操作，但市场基本达成共识尚不会挑战6.6关口，人民币整体维持狭窄区间震荡，交易人士并预期短期内市场维持在6.55-6.6之间波动，后期要到美联储6月议息会议和退欧公投之后才会打开新的交易空间。
“主要还是一些客盘，购汇力量蛮大，（美元）所以下不去，但上6.6的可能性也不大，现在主要关注退欧了...现在没有像1月份时候的那种贬值预期，购汇管的还是比较严的。”一股份行交易员指出。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5878元,上日收报6.5863元，夜盘终报6.5842元。今日人民币兑美元中间价 报6.5791元，上日中间价为6.5805元。人民币兑美元即期成交额 为114.32亿美元，上日半日为123.41亿美元。
交易员并指出，市场普遍预期英国应该不会退欧，但如果公投结果超出市场预期，则外汇市场将会有比较大的动荡，这也是最近美元和黄金价格联袂上涨的动力，主要是受到避险情绪上升的作用。
路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数 为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计走低4.93%，SDR篮子指数累计下跌3.22%，BIS指数累计跌4.45%。
全球汇市方面，英镑兑美元周二亚洲盘初仍显脆弱，接近两个月低点，日圆兑美元则是在近六周高点徘徊，因担心英国在不到10天后的公投可能决定退出欧盟。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.739元, 上日尾盘为6.7313元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5981元, 上一交易日尾盘报6.5969元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5865；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选