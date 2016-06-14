中国汇市：人民币早盘微贬，受英退欧公投前避险情绪上升拖累

* 人民币早盘微贬，中间价小幅上扬

* 英国退欧公投以及美利率会议提振避险情绪

* 客盘购汇意愿强，但市场基本有共识尚难挑战6.6关口

路透北京6月14日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘微幅贬值，中间价则小幅上扬。交易员称，尽管中间价小升，但客盘购汇驱动人民币汇率整体偏弱，因英国退欧以及美利率会议等风险事件提振避险情绪，拖累非美货币趋弱。

交易员称，尽管早盘尚未看到大行有明显的方向性操作，但市场基本达成共识尚不会挑战6.6关口，人民币整体维持狭窄区间震荡，交易人士并预期短期内市场维持在6.55-6.6之间波动，后期要到美联储6月议息会议和退欧公投之后才会打开新的交易空间。

“主要还是一些客盘，购汇力量蛮大，（美元）所以下不去，但上6.6的可能性也不大，现在主要关注退欧了...现在没有像1月份时候的那种贬值预期，购汇管的还是比较严的。”一股份行交易员指出。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.5878元,上日收报6.5863元，夜盘终报6.5842元。今日人民币兑美元中间价 报6.5791元，上日中间价为6.5805元。人民币兑美元即期成交额 为114.32亿美元，上日半日为123.41亿美元。

交易员并指出，市场普遍预期英国应该不会退欧，但如果公投结果超出市场预期，则外汇市场将会有比较大的动荡，这也是最近美元和黄金价格联袂上涨的动力，主要是受到避险情绪上升的作用。

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数 为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低。今年以来CFETS人民币汇率指数累计走低4.93%，SDR篮子指数累计下跌3.22%，BIS指数累计跌4.45%。

全球汇市方面，英镑兑美元周二亚洲盘初仍显脆弱，接近两个月低点，日圆兑美元则是在近六周高点徘徊，因担心英国在不到10天后的公投可能决定退出欧盟。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.739元, 上日尾盘为6.7313元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5981元, 上一交易日尾盘报6.5969元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5865；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。