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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 12:39 BJT

《全球汇市》英镑接近两个月低点、日圆持坚，英国退欧疑虑升温

本月稍早出炉美国就业数据意外疲弱，打消了对美联储近期内升息的预期，从而支撑了
欧元等其他主要货币兑美元。

    美联储将在周二和周三召开政策会议，市场人士静候联储何时可能考虑采取利率行动时
机的线索。

    “考虑到美国就业数据欠佳，美联储最早可能在9月升息，”三菱东京日联银行首席外
汇分析师Minori Uchida称。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1290  1.1290  +0.00  +3.96  1.0860
    美元/日圆            106.02  106.23  -0.20 -11.87  120.30
    欧元/日圆         119.72  119.98  -0.22  -8.24  130.47
    美元/瑞郎            0.9632  0.9642  -0.10  -3.85  1.0018
    英镑/美元            1.4181  1.4271  -0.63  -3.78  1.4738
    美元/加元            1.2824  1.2833  -0.07  -7.33  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5973  6.5955  +0.03  +0.45  6.5680
    澳元/美元            0.7388  0.7385  +0.04  +1.55  0.7275
    新西兰元/美元        0.7027  0.7056  -0.41  +2.96  0.6825
    澳元/日圆         78.360  78.480  -0.15 -10.57  87.620
    新西兰元/日圆     74.510  74.960  -0.60  -9.11  81.980
    英镑/日圆         150.41  151.58  -0.77 -15.13  177.22
    澳元/新西兰元     1.0512  1.0454  +0.55  -1.43  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李春喜/孙茉莉/许娜/刘秀红/张明钧/陈宗琦/龚芳/戴素萍/张荻)

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