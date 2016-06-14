日本已公布经济指标--2016/6/14

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% r +0.4% p -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.5% -0.3% 6月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 -0.3% -0.3% 6月30日 -- 工业生产(m/m) 4月 +0.5% r +3.8% r 6月28日 -- 失业率 4月 3.2% @ 3.2% @ 6月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 4月 顺差8,235 顺差7,550 6月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 -0.4% -5.3% 6月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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