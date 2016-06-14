巴西央行：新任总裁称，将减少对部分外汇工具的曝险

路透圣保罗6月13日 - 巴西央行新任总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn )周一称，央行将限制对部分外汇衍生品的曝险，以减少使用那些被前任 总裁用来缓解汇率波动的手段。 现年50岁的戈尔德法因在就职典礼上表示，对于缓解巴西雷亚尔<BRB Y>大幅波动的政策手段，将能少用则少用。 他还建议应该借助货币政策而非汇率手段来减缓通胀。戈尔德法因之 前担任Itaú Unibanco Holding SA首席经济学家。 他并称，达到央行通胀目标区间的中点，将有助加速巴西经济从有史 以来最严重衰退中复苏。 央行当前通胀目标为4.5%，可有上下两个百分点的浮动。 戈尔德法因在就职典礼上任命Banco Bradesco SA资产管理业务执行 长Reinaldo Le Grazie担任央行货币政策主管。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)