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亚洲 | 2016年 6月 14日 星期二 13:05 BJT

新兴汇市：新兴亚币稍事休整，英国退欧公投和美联储会议前情绪谨慎

菲律宾披索 下滑近0.3%，逊于其他货币表现。
    
    
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    日圆            105.99    106.25   +0.25  +13.50    120.30
    坡元            1.3534    1.3554   +0.15   +4.74    1.4175
    台币          32.415    32.435   +0.06   +2.01    33.066
    韩元           1171.75   1173.40   +0.14   +0.27   1174.95
    泰铢             35.11     35.19   +0.23   +2.59     36.02
    菲律宾披索       46.19     46.08   -0.24   +1.54     46.90
    印尼卢比      13275.00  13277.00   +0.02   +3.84  13785.00
    印度卢比       67.14     67.13   -0.01   -1.47     66.15
    马币            4.0830    4.0915   +0.21   +5.07    4.2900
    人民币          6.5874    6.5842   -0.05   -1.45    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/郑茵/孙茉莉; 审校 于春红/张若琪)

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