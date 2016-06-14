新兴汇市：新兴亚币稍事休整，英国退欧公投和美联储会议前情绪谨慎

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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菲律宾披索 下滑近0.3%，逊于其他货币表现。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 105.99 106.25 +0.25 +13.50 120.30 坡元 1.3534 1.3554 +0.15 +4.74 1.4175 台币 32.415 32.435 +0.06 +2.01 33.066 韩元 1171.75 1173.40 +0.14 +0.27 1174.95 泰铢 35.11 35.19 +0.23 +2.59 36.02 菲律宾披索 46.19 46.08 -0.24 +1.54 46.90 印尼卢比 13275.00 13277.00 +0.02 +3.84 13785.00 印度卢比 67.14 67.13 -0.01 -1.47 66.15 马币 4.0830 4.0915 +0.21 +5.07 4.2900 人民币 6.5874 6.5842 -0.05 -1.45 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/郑茵/孙茉莉; 审校 于春红/张若琪)
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